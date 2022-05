Ángela Aguilar obtiene importante logro en Billboard y Gussy Lau celebra con ella

Pese a que ambos celebraron el éxito de 'Ahí donde me ven', en ningún momento intercambiaron mensajes entre ellos.

No cabe duda que Ángela Aguilar sigue triunfando en el mundo de la música y para prueba de ello tenemos el hecho de que ‘Ahí Donde Me Ven’, tema perteneciente a su nuevo disco titulado ‘Mexicana Enamorada’, ha llegado a la primera posición de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard. Sin embargo, este logro también ha sido celebrado por Gussy Lau.

A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante demostró su emoción ante este nuevo logro, esto debido a que se trata de la primera vez en 16 años que una mujer toca la cima de dicho listado. Durante este tiempo, ese codiciado lugar era ocupado solamente por hombres.

“Estoy feliz, agradecida, y orgullosa de mi primer disco de canciones inéditas. ‘Ahì Donde Me Ve’ es el primer sencillo de una mujer en 16 años en llegar al #1 del Billboard Latin Regional Mexicano… ¡Gracias por tanto cariño y todo el amor que le dan a esta canción tan bonita ! ¡Por siempre una #MexicanaEnamorada!”, escribió la hija de Pepe Aguilar en Instagram.

Este logro también le pertenece a Gussy Lau

Gussy Lau celebró este logro debido a que participó en la composición del mismo.

Tal y como te mencionamos al principio, Gussy Lau también celebró este logro y no porque se tratara de su ex novia, sino porque él participó en la composición de dicho tema. Eso sí, el festejo de ambos no se vio entrelazado, lo cual demuestra una vez más que la relación que hubo entre ellos no terminó nada bien.

Cabe destacar que el tema ‘Ahí Donde Me Ven’ no es su único proyecto dentro del Regional Mexican Airplay de Billboard, ya que 4 canciones más de su autoría lograron figurar en dicho listado. De esta manera, él deja en claro que posee un gran talento para la música, mismo que se ha visto opacado por la filtración de las fotos comprometedoras de Ángela Aguilar.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y su nuevo novio?

La joven cantante aseguró que la filtración de dichas fotos afectaron su vida artística y privada.

A principios de abril pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Ángela Aguilar fue víctima de los hackers al ser filtrada un par de fotografías, las cuales confirmarían su romance con Gussy Lau. Tras el escándalo suscitado en redes sociales, la joven cantante aseguró sentirse violentada mientras que Pepe Aguilar amenazó al compositor con meterlo a la cárcel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales