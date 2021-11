Ángela Aguilar no tiene talento y no va a triunfar, así lo asegura Majo Aguilar

La supuesta rivalidad entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales debido a que ésta última realizó unos polémicos comentarios durante su reciente visita al programa regiomontano MultimediosTV, mismos que no han sido del agrado de los fans de la hija de Pepe Aguilar.

Durante una dinámica del programa, la joven cantante fue cuestionada sobre sus primos y el renombre que tienen en la escena musical. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella confesó a modo de broma que no cree que Ángela Aguilar triunfe como cantante.

“Yo creo que Ángela no va a triunfar… Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va ganar nada”, declaró la también nieta de Flor Silvestre, de quien mucho se ha dicho que tiene una rivalidad con su prima Ángela.

Recibe duras críticas en TikTok

La sobrina de Pepe Aguilar fue duramente criticada en TikTok.

Las declaraciones de la intérprete de ‘No voy a llorar’ no pasaron desapercibido para los fanáticos de la hija de Pepe Aguilar, quienes aseguran que ella no pudo disimular su envidia. Sin embargo, hubo quienes hicieron mención de que se trataba de un comentario sarcástico, mientras que otros acusaron al programa de intentar crear discordias entre la familia Aguilar.

“Y ésta que hace, nadie la conoce”, “Ella está ardida, solo es conocida por su tío”, “Entre broma y broma, la verdad se asoma”, “Lo que es la envidia, la verdad”, “¿Por qué quieren crear rivalidades donde no las hay” y “No hagan pleito, así se llevan ellos” son algunos comentarios que se leen en TikTok, plataforma donde originalmente fue compartido el clip.

¿Quién es Majo Aguilar?

Al igual que Ángela Aguilar, la joven busca hacerse de un nombre en el género regional mexicano.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Majo Aguilar inició su carrera como cantante en 2016 y actualmente es artista exclusiva de Universal Music Group. Ha lanzado una gran variedad de proyectos musicales, mismos que están disponibles en su perfil de Spotify.

