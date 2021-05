Ángela Aguilar no pudo cobrar por cantar el Himno Nacional en pelea del Canelo

La noche del sábado pasado, la joven Ángela Aguilar interpretó el Himno Nacional en el estadio de AT&T en Arlington, Texas, justo antes de la pelea estelar entre el Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders.

Sin embargo, dicha interpretación dividió opiniones en redes sociales, pues a más de uno no le pareció la versión de la menor de los Aguilar.

Pese a ello, Ángela no pudo cobrar por dicha presentación, pues según el artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el Himno no debe cobrarse debido a que no debe realizarse con fines de lucro o comercialización alguno.

“Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante”, señala el artículo.

Ángela Aguilar no fue multada por la Segob

En redes sociales la cantante recibió cientos de críticas por su interpretación.

Luego de presentarse en la pelea del sábado, en redes sociales, internautas pidieron a la Segob multar a la joven cantante por su interpretación del Himno Nacional, sin embargo la misma dependencia descartó el hecho a través de un comunicado.

Por lo cual, además de no cobrar por su presentación, la cantante tampoco pudo ser multada porque no alteró ningún arreglo original a la melodía y letra de nuestro Símbolo Patrio.

Pepe Aguilar apoyó a su hija tras la interpretación fallida

Pepe Aguilar en compañía de sus dos hijos previo a su presentación el sábado pasado.

Luego del linchamiento social en redes sociales, La Verdad Noticias te contó que el cantante Pepe Aguilar criticó lo mal que cantó su hija el Himno Nacional, pues manifestó que debido a la falta de experiencia de la chica, fue que no pudo corregir el error en la entonación del canto.

“¿En qué la regó? La regó en que lo cantó como si hubiera tomado unas pastillas del slow me down”. Compartió el también interprete en sus redes sociales.

Pese a mostrar su apoyo, Pepe Aguilar también enfatizó en que no es pretexto las fallas técnicas, pues un profesional debería poder resolver el problema en el momento que éste se presenta.

