Ángela Aguilar no participó en el nuevo disco de Pepe Aguilar, ¿Por escándalo?

Ángela Aguilar no estuvo invitada a participar en el nuevo disco de su padre Pepe Aguilar. Recientemente se estrenó el álbum de música ranchera llamado “A la Medida”, y aunque muchos fans esperaban que Ángela cantara algún dueto con su papá, esto no ocurrió.

Por lo cual, muchos internautas pensaron que Pepe Aguilar sigue enojado por el escándalo de Angéla Aguilar y Gussy Lau, después de que se filtraron fotos del romance que mantenía la joven cantante con el compositor que es mucho mayor que ella.

Muchos pensaron que el intérprete de “Miedo” decidió excluir a su hija de su nueva producción discográfica debido a esta polémica. Especialmente teniendo en cuenta que su hijo, Leonardo Aguilar, sí participó en el nuevo álbum.

¿Por qué Ángela Aguilar no está en el nuevo disco de su padre?

A pesar de los diversos rumores, la mayoría de los fanáticos consideran que en realidad Pepe Aguilar no invitó a su hija al su nuevo disco debido a que la joven de 18 años de edad ya se está consolidando como solista del regional mexicano, y poco a poco quiere ser reconocida por su propio trabajo, y no por el legado de su familia.

Es importante recordar que el pasado mes de febrero Pepe lanzó un discurso muy fuerte cuando Ángela Aguilar se coronó como la reina de la noche en los Premios Lo Nuestro. En aquella ocasión, el hombre señaló que la joven cantante "ya no era su hija", dando a entender que la joven ya puede abrirse camino por sí sola.

"Estos premios son muy importantes y también son un parteaguas. Hoy mi hija, ya no es una niña, ya no es mi hija como en otras premiaciones. A partir de hoy, a partir de este momento, ella ya es una artista sola y no saben cómo me da orgullo, y cómo me da gusto, que hayamos hecho lo que teníamos que hacer para que ella pueda andar con sus dos pies", comentó Aguilar.

Gussy Lau sí trabajó en el disco de Pepe Aguilar

Es posible que Pepe sí regañó a su hija menor por la controversia de su noviazgo, pero esto no significa que el cantante se haya distanciado de Ángela Aguilar. Cabe destacar que incluso Gussy Lau aparece en los créditos del disco “A la Medida”, por lo que los problemas personales no han interferido con su relación laboral.

