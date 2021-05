Ángela Aguilar manda mensaje tras victoria de Andrea Meza en Miss Universo

La joven cantante Ángela Aguilar recientemente se ha visto envuelta en la polémica, pues luego de protagonizar el pre-show del Canelo Álvarez, las críticas por su interpretación del Himno Nacional llegaron a afectar a la menor de los Aguilar, ahora es la misma joven quien mandó un mensaje a sus "haters" aprovechando la victoria de Andrea Meza en Miss Universo.

Dicha acción sorprendió sus miles de seguidores, pues la cantante del regional mexicano utilizó sus redes sociales para expresar un contundente mensaje respecto a la belleza.

Fue la noche del domingo pasado cuando Andrea Meza, representante de México ganó la corona de Miss Universo 2021, tomando los primeros lugares en la lista de temas más hablados durante las últimas 24 horas, por lo cual no era de sorprender que la joven cantante se manifestara al respecto.

Ángela Aguilar felicita a Andrea Meza

Andrea Meza se coronó como la nueva Miss Universo 2021

A través su cuenta de Instagram, la intérprete de "La llorona", compartió una fotografía de la coronación de Andrea Meza como la nueva Miss Universo 2021.

"Hoy en día la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores que nos manejamos. No permitas nunca que alguien les diga que no tienen valor", expresó.

Su reflexión fue aplaudida por los internautas, pues es una muestra de que todas las personas deben considerar que sus valores son lo más importante para su belleza como seres humanos.

Supera las críticas por su canto del Himno Nacional

La joven le da la vuelta al tema de su interpretación del Himno Nacional

Como previamente te contamos en La Verdad Noticias, Ángela fue víctima de los memes tras su interpretación del Himno Nacional, el pasado sábado 08 de mayo, durante la pelea del Canelo Álvarez.

La joven le ha dado vuelta al tema y no ha emitido declaración alguna, pues su papá, el también cantante Pepe Aguilar, dejó bien claro que fue más bien un error técnico, que combinado a la poca experiencia de su hija en el escenario, causó ese bochornoso momento.

Ángela Aguilar mientras tanto aprovecha los días para seguir preparándose en el camino musical, pues su máxima inspiración es su propia familia, de la cual ha expresado, está dispuesta a aprender lo que se necesita para sobresalir.

