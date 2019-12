Ángela Aguilar luce EXAGERADA joya sobre su cuello ¿Se ve hermosa? (FOTO)

La cantante Ángela Aguilar está conquistando las redes sociales de nueva cuenta, pues se ha realizado nuevas sesiones de imágenes con las que ha acaparado todas las miradas y ha mostrado un aspecto especial en lo que su elegante estido de bisutería.

Tal parece que la “Princesa de la música mexicana” ha derrochado nuevamente su elegancia como ha venido haciendo desde que debutó como cantante orgullosamente mexicana y no es para menos si es una sesión entre talento musical y belleza.

Es por eso que recientemente la elegante y joven Ángela Aguilar, quien fue humillada en Televisa por una niña, ahora se muestra en un par de imágenes en las que se luce con un top rosa y gran collar color cobre que simula una enorme cadena que hace juego con el color cobrizo de todo el look.

Ángela Aguilar y su enorme joya

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde Ángela Aguilar ha publicado un par de imágenes que están causando sensación entre los internautas, ya que la tierna hija de Pepe Aguilar, ha sorprendido con su fascinante rostro, pero lo que más ha destacado son su bellos ojitos, que a más de uno le parecen soñadores.

Hay que destacar que las imágenes no están tituladas, pero muchos de los internautas aseguran que no hace falta, pues las imágenes hablan por sí solas, ya que las catalogan con mucha elegancia y estilo clásico que solo Ángela Aguilar, quien hace poco al estilo de Selena Quintanilla presumió un espectacular look.

TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar destrozada por fans de Selena Quintanilla

No hace mucho Ángela Aguilar estrenó su nuevo tema "Bidi bidi bom bom", que actualmente ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, aunque algo que dejó más enamorados a sus fans fue la reciente fotografía que compartió en Instagram al lucir un espectacular vestuario al estilo de la reina del Tex-Mex Selena Quintanilla.

