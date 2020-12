Ángela Aguilar luce ELEGANTE vestido navideño ¡Exquisitamente única!

Ángela Aguilar es la Princesa de la Música Mexicana que no deja de sorprender a sus fans con sus atractivas poses a través de sus redes sociales, en donde se ha ganado el cariño de millones de seguidores.

En esta ocasión la guapa y talentosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, ha hecho suspirar a sus millones de seguidores en Instagram, al vestirse con un precioso vestido navideño, rodeada de docenas de focos de colores que la han hecho ver de lo más radiante.

El vestido navideño de Ángela Aguilar

Tal parece que la hija de Pepe Aguilar ahora ha logrado paralizar a más de uno de sus millones de seguidores en Instagram al reaparecer en la red social como toda una reina irresistible, al posar en este perfecto vestido navideño, rodeada de docenas de luces de colores y con un mensaje para sus fans que dice así:

“Paz, Amor, Alegría y Felicidad��♥️ ✨��#NavidadConÁngelaAguilar”.

Como suele hacer con cada una de sus publicaciones, Ángela Aguilar divinamente ha deleitado la pupila de sus fieles fans que nunca dudan en expresarle su admiración y le hacen ver lo hermosa que se luce con su impecable sentido de la moda, su maravillosa voz y su increíble cuerpo que en más de una ocasión ha dejado a muchos boquiabiertos.

Resulta que la intérprete de éxitos de Selena Quintanilla, enamoró al compartir una foto con un precioso vestido negro, mientras que usa unos cuernos de reno y un collar de grandes luces de colores azules y rojas, con una gran sonrisa en su rostro, luciéndose de lo más divina, logrando maravillar a sus seguidores.

A pesar de estar en una locación bastante navideña, lo que más ha cautivado ha sido la manera en la que presume su increíble belleza con un ligero maquillaje y una coqueta mirada, provocando que sea acreedora de miles de halagos sin duda alguna.

Cabe destacar que entre los mensajes que destacan en su publicación se encuentran los siguientes: “Reina hermosa", "Me encanta como te ves", "Preciosa", "Pareces una princesa", "Tan hermosa como talentosa", "Te amo, soy tu fan desde siempre", "Divina", "Diosa hermosa", "Hermosa", "Me encantas", "Eres la mejor", "Ya te extrañabamos", "Me encantas", fueron algunos de los comentarios a la famosa cantante.

