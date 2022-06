¿Ángela Aguilar le dedicó esta canción a Gussy Lau?

La joven cantante abrió su corazón en el reciente concierto que ofreció en el Auditorio Telmex en Guadalajara.

Ángela Aguilar ofreció una exitosa presentación el pasado sábado 11 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco ante más de 8 mil personas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en algún momento del show dedicó el tema ‘Inevitable’ a las personas que rompen el corazón y más de uno cree que se trata de una indirecta a Gussy Lau, su ex novio.

Visiblemente conmovida, la talentosa hija de Pepe Aguilar declaró que se había inspirado en un “niño que era muy mal portado” para escribir dicho tema. Acto seguido, ella le pidió a todos sus fanáticos reunidos en el lugar que no tomaran “la terrible decisión de tener novio”.

“Niñas no tengan novio, no tengan novio… No tengo nada más qué decir, más que no tengan novio, pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio y, si algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar Inevitable”, declaró Ángela Aguilar.

Las declaraciones de la joven cantante no pasaron desapercibida para los cibernautas, quienes de inmediato comenzaron a asegurar que sus palabras eran una clara y fuerte indirecta a Gussy Lau, con quien se le relacionó sentimentalmente hace un par de meses y cuyo romance terminó envuelto en un fuerte escándalo.

Sus fotos fueron filtradas

La joven cantante se mostró muy afectada por la filtración de fotos que confirmaron su hoy fallido romance con Gussy Lau.

A principio de abril te dimos a conocer en La Verdad Noticias que en redes sociales se filtraron fotografías que confirmaban su romance con el talentoso compositor. Pese a que las imágenes no eran muy comprometedoras, la más joven de la Dinastía Aguilar aseguró “sentirse violentada por la situación”.

Tras varios meses envuelta en la polémica, ella decidió dejar el escándalo atrás para disfrutar de unas vacaciones familiares en Europa y después enfocarse por completo a su carrera como cantante. Ahora, todo parece indicar que ha asimilado su ruptura amorosa y ya puede hablar sobre el tema con sus fieles fanáticos.

¿Cuántos años tiene Ángela Aguilar?

A su corta edad, la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en un actual referente del regional mexicano.

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003, por lo que ahora tiene 18 años de edad. No cabe duda que la hija de Pepe Aguilar siempre dará de que hablar en las redes sociales gracias a su innegable talento, por tal motivo te invitamos a seguir leyendo las noticias de la farándula y así no perderte las novedades relacionadas con ella y su famosa familia.

