Ángela Aguilar se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a un nuevo mensaje que compartió en sus historias de Instagram que nos hace pensar que la joven cantante está sufriendo una desilusión amorosa, lo cual ha dejado preocupado a sus fans.

En un fondo de color rosa, la hija de Pepe Aguilar escribió: “Tú no me amaste, solo me quisiste un rato”. Por tal motivo, algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionarse si algún muchacho le rompió el corazón, pero hasta el momento ella no ha dado ninguna declaración al respecto.

La hija de Pepe Aguilar parece estar pasando por una desilusión amorosa.

Cabe destacar que la presunta indirecta no demoró en hacerse viral, pues es bien sabido que la joven de 17 años goza de gran popularidad en las redes sociales. Para prueba de ello tenemos el hecho de que su cuenta de Instagram ya supera los 6.8 millones de seguidores.

¿La hija de Pepe Aguilar tiene novio?

Ningún chico ha podido conquistar el corazón de la cantante.

Este polémico mensaje provocó que varios cibernautas se preguntaran sobre su vida amorosa, pero recordemos que la joven cantante, quien hace unos meses causó polémica al hablar de Karol G tras su actuación con mariachi, ha dejado en claro que será muy cuidadosa de su vida privada y que no hará del dominio público sus noviazgos.

No se puede negar que la hija de Pepe Aguilar posee una gran belleza a su corta edad, motivo por el cual no sorprendería que más adelante logre que un apuesto chico caiga rendido ante sus encantos. Mientras tanto, ella está enfocada a seguir consolidando su carrera musical.

¿Qué estudia Ángela Aguilar?

La joven estrella combina su carrera con sus estudios en la preparatoria.

Ángela Aguilar asiste a la preparatoria en Hidden Hills, California. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias, el hecho de ser una estrella de la música regional mexicana la ha obligado a dividir su vida entre la fama y la escuela. Sin embargo, esto no ha sido problema para ella.

Fotografías: Redes Sociales