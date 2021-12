Angela Aguilar humilla a su hermana Aneliz Aguilar con fuertes declaraciones

Ángela Aguilar es una de las jóvenes cantantes mexicanas que impone tendencia en varios ámbitos de su vida, pero ahora se volvió tendencia luego que emitiera unas declaraciones en donde se refirió a su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

Resulta que la cantante de música mexicana sorprendió a todos al asegurar que su hermana no canta, lo que dejó sorprendidos a sus admiradores, quienes se cuestionaron acerca de si existía algún problema entre ellas o al interior de los integrantes de la Dinastía Aguilar.

Por dichas declaraciones fue la propia cantante Angela Aguilarde 18 años quien aclaró que no deberían ser tomadas a mal sus palabras, pues en realidad a su hermana lo que no le agrada es cantar.

Ángela Aguilar habla de su hermana

Así piensa Angela Aguilar de su hermana… pic.twitter.com/hvvNYVvTyA — Lo + viral (@VideosVirales69) December 23, 2021

Tal parece que a diferencia de la mayoría de los integrantes de su familia la estrella mexicana dijo: "Aneliz no canta, bueno, canta bonito, pero no le gusta cantar", se le escucha decir en el video de la entrevista.

En un principio muchos pensaron que la talentosa Ángela Aguilar no se había guardado nada al ser cuestionada acerca del talento de su hermana Aneliz; no obstante, la talentosa cantante reveló que a su hermana en realidad no le gusta cantar.

Es por eso que no deberían ser malinterpretadas sus declaraciones, algo que tranquilizó a sus fans, quienes saben que entre las hermanas de la artista existe una excelente relación.

Aneliz Aguilar deslumbra en todo momento

Hay que recordar que también Aneliz Aguilar se ha convertido en una de las influencers más populares en México, ya que en sus redes sociales la mayor de los hijos de Pepe Aguilar suele compartir con frecuencia tips de belleza y consejos de moda.

Aunque no se dedica a la música, como la mayoría de los integrantes de la "Dinastía Aguilar", Aneliz impone con su belleza y crea tendencia con su particular estilo.

La carismática joven de 23 años comparte experiencias de su día a día y cautiva con su pasión por la moda, motivo por el cual le gusta estar al día con las últimas tendencias con el fin de crear nuevos looks y compartirlos con sus admiradores.

Cabe destacar que al igual que la bella Angela Aguilar, Aneliz Aguilar ha logrado ganarse un espacio en el mundo del espectáculo, solo con su iniciativa, motivación y su cautivadora personalidad con la que conquista y enamora a miles de fans diariamente.

