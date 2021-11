Ángela Aguilar habla del noviazgo de Belinda y Nodal ¿Está celosa?

Ángela Aguilar es una de las queridas cantantes mexicanas que recientemente causó polémica y es que después de lanzar el tema “Dime cómo quieres” junto a Christian Nodal, ahora ha hablado sobre él y su novia Belinda.

Poco después del lanzamiento se rumoró que mantenían un romance secreto, pero ambos desmintieron y solo se trató de rumores de las redes sociales, ya que el intérprete de “Adiós amor”, está felizmente comprometido con Belinda.

Resulta que en esta ocasión Ricardo Manjarrez, conductor de “Ventaneando”, se encargó de preguntarle a la más chiquita de la dinastía Aguilar qué es lo que opina sobre la relación amorosa entre Belinda y Christian Nodal, a lo que ella dijo:

“Pues que te digo, la verdad me siento muy alegre cada que sé de ellos, y espero algún día poder tener algún novio dentro del gremio”.

Ángela Aguilar es más discreta en el amor

Por si fuera poco la cantante Ángela Aguilar cuando le comentaron sobre publicar todo lo referente a una pareja, ella aseguró que le gustaría mantener todo más privado, ya que no quiere que la sigan con las cámaras cuando salga a comer o hacer sus cosas:

“Por un lado, es una inspiración porque la neta está muy padre que puedan enseñar su amor tan grande a través de las redes sociales. Pero, por otro lado, siento que como yo soy una persona un poco más privada, no sé si lo sacaría ni nada, porque de plano, imagínate que te sigan cámaras y así”.

Tal parece que cuando comience una relación nos enteraremos, pero la mantendrá lo más privada posible para evitar que estén todo el tiempo comentando sobre esta. Algo que parece súper maduro que tenga ya en claro, sobre todo teniendo en cuenta que tiene tan solo 18 años.

Aguilar y Nodal en la música

Hay que recordar que el cantante Christian Nodal y Ángela Aguilar lanzaron la canción “Dime cómo quieres” hace un año, en noviembre del 2020, que apenas se publicó en todas las plataformas y se convirtió en un éxito rotundo, arrasando en todos los rankings y logrando récords inesperados.

Además de eso, durante los Premios Juventud 2021, fueron premiados por el tema y salieron ganadores en la categoría de Mejor Canción Mariachi-Ranchera.

No queda duda de que no pasará mucho para que la bella Ángela Aguilar pueda colaborar de nuevo con algún otro artista, aunque ya sabemos que no lo volverá a hacer, al menos por el momento con el novio de Belinda.

