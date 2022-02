Ángela Aguilar habla de economía y afirma que Carlos Slim es como su tío

Ángela Aguilar llamó la atención en las redes sociales luego de que admitió abiertamente que el empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México, es como su tío, quien además le sirve de ejemplo para confirmar que en el país el dinero no es lo que hace falta.

Fue durante una entrevista reciente que la joven de 18 años habló sobre la realidad económica y social de los mexicanos, quienes, desde la perspectiva de la cantante, tienen todo para salir adelante.

“Dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”, dijo Ángela, hija menor de Pepe Aguilar, a lo que el reportero que realizaba la entrevista hizo hincapié en esta declaración:

“¿Su tío?”, y ella respondió: “Literal. Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí, y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro”.

Ángela no cantaría reguetón

Ángela Aguilar no se ve cantando reguetón en el futuro.

Durante la entrevista, la joven heredera de la gran Flor Silvestre y del ídolo ranchero Antonio Aguilar aseguró que el género urbano no entra en sus expectativas artísticas a futuro, y se inclina más por lo “difícil” del género de su abuelo y de su padre.

“El reguetón no creo que esté en mi camino, la ranchera me gusta, porque es difícil. No quiero que cantar sea como despertar", dijo Aguilar ante las cámaras.

¿Ángela Aguilar es hija de Vicente Fernández?

Los rumores de que Ángela Aguilar es hija de Vicente Fernández.

Desde que Ángela comenzó a ganar popularidad por sus espectaculares presentaciones musicales, surgió un rumor sin fundamentos de que Ángela Aguilar es hija de el ‘Charro de Huentitán’, algo que irritó a muchas personas y que fue desmentido tanto por ella como por su padre.

El rumor comenzó poco después de que Ángela Aguilar compartió una fotografía montando la yegua que Vicente Fernández le regaló, agradeciendo el gesto del cantante. Luego un video con la falsa teoría se volvió viral en redes sociales, superando el medio millón de reproducciones.

