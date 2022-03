Ángela Aguilar fue sorprendida con 500 rosas por un misterioso hombre ¿Su novio?

Ángela Aguilar fue sorprendida con 500 rosas por un misterioso hombre

Ángela Aguilar es una de las cantantes juveniles de la música regional mexicana que recientemente cautivó a una persona que de envió mil 500 rosas mientras se hospeda en un hotel.

Eso fue lo que la cantante recordó durante una entrevista en el programa de radio El Show de Piolín, donde también reveló actualmente no se encuentra en ninguna relación sentimental, aunque sí insinuó sí tiene un pretendiente.

Resulta que además de haber aceptado el regalo, cosa que no hace muy seguido, la bella Ángela Aguilar evitó revelar su identidad ya que esto podría traerle problemas.

Ángela Aguilar y su misterioso pretendiente

Fue en el programa de radio en el cual Ángela Aguilar habló sobre sus gira “Mexicana Enamorada”, donde la cantante respondió varias preguntas de su vida personal, entre estas preguntas la cantante respondió las cosas que hace ahora que es mayor de edad y sobre su gusto por la música.

El conductor quien desde hace algunos años le pregunta quienes le envían rosas, como es su costumbre cuestionó a la cantante sobre el asunto, sin embargo a diferencia de otras ocasiones Ángela Aguilar se encontró incapaz de contestar ya que ahora eran muchos quienes le envidan rosas.

“Es que mandan flores tan seguido que ya no puedo decir eso”.

Es por eso que intentando contestar la pregunta Ángela Aguilar recordó la última ocasión en que recibió un ramo el cual la dejó encantada pese a que en general no le guste recibir flores:

“Fue hace poquito y me encantaron, es que sabes que yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir, así que si quieren regalarme algo que sea una carta o algo así”.

Y es que este ramo fue de alrededor de mil 500 rosas las cuales llegaron a su hotel de algún pretendiente desconocido para el público.

“Pero esta vez sí las acepté y fueron como mil 500 flores o algo así, mil 500 rosas llegaron a mi hotel y a mi show y fue como de las acepto”.

La cantante no revela el nombre la identidad de su fanático

Tal parece que aunque el conductor insistió en saber si su pretendiente era un cantante o alguien del mundo del espectáculo Ángela Aguilar se negó a dará más información, solo aclarando que sí había sido reciente.

“No no puedo Piolín, no puedo decirte, pero lo que sí es que fue hace poquito y me encantaron”.

Cabe destacar que la cantante Ángela Aguilar le intentó restar importancia al regalo, cuando el conductor pidió a los escuchas adivinar “¿quién era el pretendiente?”, Ángela Aguilar no negó que este lo fuera, solo se limitó a cambiar el tema.

