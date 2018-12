Ángela Aguilar es la cantante mexicana más joven al ser nominada a los Grammy

La cantante mexicana Ángela Aguilar se emocionó al saber la noticia de su nominación en los Grammy.

La joven cantante, quien es la hija de Pepe Aguilar, ha causado sensación durante su corta carrera en la industria musical, la artista sigue conquistando al público mexicano y también al extranjero.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo que he tenido de la gente, de saber que estoy en los ojos de muchas personas y solo me queda seguir trabajando y siempre dar lo mejor para no defraudar a tanta gente que siempre espera lo mejor de mí”. Mencionó Ángela Aguilar.