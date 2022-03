Ángela Aguilar dice lo que no puede faltar en su camerino antes de un concierto

La cantante ha dicho lo que le gusta tener en su camerino antes de salir al escenario/Foto: Blog Peace

Ángela Aguilar continúa creciendo en la industria musical gracias a su impresionante talento como cantante, el cual heredó de su famosa familia. A sus cortos 18 años de edad, Ángela se está convirtiendo en una gran exponente de la música regional mexicana, y por su fama, se puede dar el lujo de tener algunas “exigencias” en su camerino antes de cada concierto.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Ángela Aguilar ya está comenzando su tour en solitario por Estados Unidos, después de que durante mucho tiempo compartió escenario con su padre, Pepe Aguilar y su hermano Leonardo.

Por lo tanto, la cantante de “Ahí donde me ven”, reveló cuáles son las cosas que siempre tienen que haber en su camerino antes de cada presentación, ya que esto le sirve para concentrarse previo a su show.

Lo que no puede faltar en el camerino de Ángela Aguilar

Las exigencias de Ángela Aguilar durante sus conciertos. pic.twitter.com/BbjoGTb9ET — Lo + viral (@VideosVirales69) March 14, 2022

Ángela, como muchas celebridades, tiene ciertos rituales y exigencias antes de ofrecer una nueva presentación. Ella misma contó que, minutos antes de subir al escenario, no le gusta tener contacto con nadie porque eso le permite mantenerse enfocada y concentrada en su concierto.

De igual manera, lo que siempre tiene que haber en su camerino es: "mi incienso de palo santo, tengo mis piedritas... Cada una tiene un significado especial, no les voy a contar porque si les cuento ya no es especial, pero me acompañan en mi gira, y en mi camerino pido flores blancas, agua, fruta y Maruchan", contó Ángela Aguilar en un video para redes sociales.

¿Cuántos discos ha grabado Ángela Aguilar?

A su corta edad, Ángela sigue destacando en la música/Foto: Qué Ver

La discografía de la cantautora Ángela Aguilar consiste en tres álbumes de estudio, dos extended plays y un álbum tributo. Actualmente se encuentra promocionando su tour llamado “Mexicana Enamorada”, el cual se va a realizar por varias ciudades estadounidenses, y los fans esperan que la joven pronto anuncie fechas de conciertos para México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!