Ángela Aguilar defiende su vestuario para los Premios Juventud 2021

Angela Aguilar se defendió y a sus elecciones de vestuario durante los Premios Juventud 2021 que dio inicio a una pequeña lluvia de críticas por lo peculiar del diseño de globo que no a muchos les gusto.

“Pues a mí me encantó, es muy juvenil, divertido y es mi estilo, no le tiene que gustar a la gente…”, dijo la hija de Pepe Aguliar en entrevista con “El Gordo y la Flaca”, “yo me siento contenta con lo que yo escojo, así que a mí me encantó”, agregó.

Anteriormente Ángela Aguilar fue comparada con “La Chilindrina” por culpa de un vestido blanco utilizado antes de subir al escenario de los Premios Juventud 2021. Sus elecciones de moda siempre dan de que hablar como ocurrió en esta ocasión.

Angela Aguilar se defiende ante las críticas

Aguilar es criticada por sus vestidos durante los Premios Juventud 2021

Esta no es la primera vez que Angela Aguilar es víctima de constantes críticas, tanto por sus elecciones de vestuario, a lo que respondió que le gustan todos los estilos “siempre conservándome y no enseñando demasiado”, como su desempeño en los escenarios.

En mayo pasado la joven interpretó el himno nacional durante la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y Billy Joe Saunders. Sin embargo, su interpretación fue muy criticada, tachandola de “desafinada”, pero ella se ha defendido.

“Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra”, explicó en fechas recientes.

“Era algo un poco fuerte para mí [...] Esto no me define como artista. Al revés, me define como artista cómo saqué la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, explicó.

¿Cuál es la edad de Ángela Aguilar?

Angela Aguilar, la hija de 17 años de Pepe Aguilar

Si quieres conocer todo sobre la bella hija de Pepe Aguilar, quien parece estar en el mejor momento de su carrera musical con apenas 17 años de edad, puedes seguir la cobertura completa de La Verdad Noticias.

Sobre el futuro de su carrera, y cómo influye ser hija de Pepe Aguilar, Angela Aguilar respondió: “No es un peso (ser una Aguilar), es como un salvavidas, imagínense que la música es un mar y el ser una Aguilar es mi salvavidas”.

