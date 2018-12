Ángela Aguilar confiesa que su novio es su carrera (FOTOS)

La joven cantante Ángela Aguilar, heredera de la dinastía Aguilar, ha despuntado muy bien en el medio musical y se ha mostrado muy contenta por los logros que empieza a recibir gracias a su carrera artística.

La quinceañera ha declarado que por ahora no tiene planes de tener una relación, ya que está muy enfocada en su carrera musical, pero no descarta la posibilidad de darse la oportunidad en cuento se presente algún candidato.

“Mi papá no es tan celoso, pero la verdad ahora mi novio es mi carrera, me tengo que enfocar sólo en ella. Yo estoy feliz de hacer lo que me gusta. Si sale la oportunidad de una relación, bien, sino no pasa nada, no estoy buscando, tengo respeto a mis papás y ellos son importantes en estas decisiones.”