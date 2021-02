Ángela Aguilar con un PAÑUELO cubre la belleza de su cuerpo ¡Radiante!

Ángela Aguilar se ha mostrado imparable en el mundo de la música, pero no se queda atrás en la moda, pues siempre ha destacado como una de las más exquisitas figuras de la música mexicana.

Es por eso que constantemente la hija de Pepe Aguilar presume con elegantes y sofisticados looks perfectos para cada ocasión y así lo ha hecho recientemente a través de las redes sociales con una pose atractiva.

La elegante blusa de Ángela Aguilar

Resulta que recientemente Ángela Aguilar, volvió a demostrar su buen gusto con un hermoso pañuelo con el que ha cubierto sus encantos y ha posado de los más radiante, siempre imponiendo su estilo propio.

Hay que destacar que el look brilló gracias al top de puntos que daba la ilusión de ser una pañoleta, que además lo combinó con un pantalón café de rayas a la cadera, que fue perfecto para lograr outfil final que se ha robado todas las miradas.

Por si fuera poco complementó con accesorios donde portó sus clásicas pulseras y en esta ocasión eligió no lucir joyería, pero si resaltó combinar dos diferentes tipos de estampado que muchas veces acaban en desastre.

No queda duda de que la hija de Pepe Aguilar no es ajena a los diseños de estampados, apenas a finales del mes pasado enamoró a sus fans con una instantánea en donde aparecía con un look a rayas y unos mom jeans.

Tal parece que Ángela Aguilar decidió comenzar de la mejor manera este fin de semana al comprobar que tiene uno de los cuerpazos más envidiables dentro de la industria, el cual cubrió solo con un pequeño pañuelo.

"Pérdida en el pañuelo de amargura".

Eso fue lo que escribió en la imagen la bella Ángela Aguilar, hasta el momento, suma más de 205 mil reacciones y comentarios como los siguientes: "Tus fotos me dan años de vida", "Hermosa" y "Linda", entre otros.

