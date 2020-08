Ángela Aguilar con REBOZO amarrado luce sus encantos al aire libre

Ángela Aguilar es la guapa y talentosa cantante de regional mexicano que no deja de conquistar a sus fanáticos con bellísimas imágenes en donde presume de su belleza sin igual a través de sus redes sociales.

Tal parece que la bella Ángela Aguilar nuevamente ha demostrado que con lo que se ponga luce espectacular, pues sin duda ha paralizado a sus millones de seguidores en Instagram al posar en un exquisito outfit azul y muy mexicano.

No es para menos, pues la guapa y talentosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, ha logrado paralizar a sus millones de seguidores en Instagram al demostrar que ella luce espectacular en cualquier atuendo, al posar con un exquisito muy mexicano con el que lució su escultural cuerpo.

Ángela Aguilar con blusa de rebozo

En esta ocasión la hija de Pepe Aguilar con su usual sonrisa conquistó los corazones de sus fieles fans que no han dudado en llenarla de miles de halagos en los que resaltan que su belleza es inigualable y que con todo lo que ella vista se ve muy hermosa.

La imagen en la que se luce Ángela Aguilar amarrada a un rebozo fue tomada desde el jardín de su hacienda rodeada por arbustos, césped y asoleándose bajo el intenso sol que disfruta en un día al aire libre.

Hay que recordar que la cantante del regional mexicano proviene de una de las dinastías dedicadas a este género musical, desde su abuelo, padre, su hermano Lenoardo Aguilar y ella también han triunfado en la música, gracias a esta fama que ha adquirido sus fans han aumentado haciéndole preguntas constantemente.

Ángela Aguilar con REBOZO amarrado

Es por eso que no hace mucho sus fans deseaban saber por qué no tiene novio y ella les respondió: pues con tan solo 16 años de edad y aunque se cree que podría ser una respuesta obvia "mi papá no me da permiso" en este caso no aplicó, más bien porque la intérprete de "como la flor" decidió no tener novio porque desea enfocarse en su carrera además de su familia y amigos.

¿Crees que Ángela Aguilar luce bien con rebozo? ¿Crees que Ángela Aguilar debería tener un novio?