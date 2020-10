Ángela Aguilar con ESCOTAZO enloquecedor conquistó en su fiesta de cumpleaños

Ángela Aguilar recientemente estuvo de manteles largos y para ello su familia le organizó una hermosa fiesta de cumpleaños en la que se lució como toda una diva de la música mexicana.

Resulta que la famosa hija de Pepe Aguilar festejó este jueves 8 de octubre su cumpleaños número 17 en compañía de su familia y sus amigos más cercanos y lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, pues la cantante mostró la decoración completamente rosa y su outfit, digno de una princesa moderna.

Pero uno de los detalles que más llamaron la atención en las redes sociales, es que la hija de Pepe Aguilar lució un tremendo escotazo con un hermoso corset rosado con brillos que le acentuó su diminuta cintura y lo combinó con unos jeans corte alto.

El escotazo de Ángela Aguilar

No es para menos que este outfit la hizo deslumbrar y ser el centro de atención como debía ser, por lo que rápidamente le hizo recibir miles de halagos por parte de sus queridos fans, que siempre están al tanto de las publicaciones de la bella nieta de doña Flor Silvestre.

El escotazo de Ángela Aguilar

Entre los comentarios que resaltan para felicitar a Ángela Aguilar se encuentran los siguientes: Wow que hermosa Angelita; amé tu corset, digno de una princesa como tú; OMG ese look te quedó divino; me encantó tu outfit súper elegante y moderno, no puedes ser más hermosa, felicidades, ya eres una mujer me encanta tu atuendo; entre muchas otras.

Hay que destacar que la joven cantante de regional se ha convertido en un icono de la moda por sus increíbles atuendos que mezclan lo moderno con las raíces mexicanas a la perfección.

Ángela Aguilar celebró junto a su familia y amigos

Cabe destacar que en lo que se puede ver en sus historias de Instagram, la celebridad tuvo una increíble decoración donde el brillo, globos, el glamour predominó, todo en un tono rosado; además, tuvo varios pasteles, uno hermoso con flores rosadas, blancas y fucsias, y otro de tres pisos en el que estaba escrito su nombre y una muñeca.

¿Crees que Ángela Aguilar lució radiante en su fiesta de cumpleaños?