Ángela Aguilar ahora se vuelve STICKERS después de su canción con Nodal

Ángela Aguilar es una de las cantantes más populares de la actualidad, y su reciente canción con Christian Nodal ha reafirmado que la hija de Pepe Aguilar tiene un talento nato, pues dejó a todos con la boca abierta.

En ese sentido, la canción ha generado muchos memes, sobre todo por que vemos en la historia a un hombre que ruega por el amor de una de joven muchacha, pero por más que le insiste y le regala cosas ella se niega a aceptarlo, con su icónica frase “Como quiera te va a correr mi papá”.

Es por ello que esta frase se ha convertido en memes, y ahora hasta en stickers para whatsapp, ya que la foto de la joven promesa de la música, con cara de repudio y la frase “Como quiera” ha sido replicada para diferentes cosas como “Como quiera me voy a enojar” “Como quiera no te voy a creer” etc.

Ángela Aguilar ahora es un sticker

Ángela Aguilar y Christian Nodal la rompen

Su nueva canción ha sido todo un éxito, pues en el video oficial de Youtube ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones por parte de los fans, quienes disfrutan de esta versión de regional mexicano, para cantarle a aquella persona que tanto nos gusta, pero nos rechaza.

Sin duda, ambos jóvenes son el futuro de la música en México, pues los internautas han reconocido que, en un mundo lleno de género urbano, ver a jóvenes promesas de la música cantando regional, es lo que mantendrá vivo a este género.

Y ambos cantantes se han dicho agradecidos de la aceptación que está teniendo esta canción por parte de los internautas, pues a varios días aun sigue en tendencias.

