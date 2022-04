Ángela Aguilar aclara el “desplante” a adulto mayor

Ángela Aguilar sigue envuelta en controversia y en esta ocasión se dio un tiempo para aclarar la polémica que se ha generado luego que ella presuntamente ignorara a un adulto mayor que le abrió la puerta.

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias Ángela fue exhibida por mala actitud con un adulto mayor y tras lo ocurrido la tacharon de grosera y prepotente, pero tras varios días, la hija de Pepe Aguilar decidió romper el silencia y aclaró lo sucedido.

Fue a través de una entrevista realizada por el programa de Youtube “Cheleando con las Estrellas” que la cantante decidió hablar de lo ocurrido.

De acuerdo con la joven, el “viejito” que le abrió la puerta es un hombre al que conoce desde que ella era una niña, pues explicó que es el chofer de la familia y es un hombre al que le tiene gran confianza.

"Yo conozco ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida. Tito me llevaba al doctor, a la escuela, a los show, Tito es como mi familia más cercana", indicó Ángela.

Aseguró que estaba concentrada en no caerse

Respecto al motivo por que el no le agradeció, ella aseguró que no se percató de lo ocurrido, pues estaba concentrada en no caerse con los tacones altos que llevaba, además su perrito la estaba jalando.

“El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de este tamaño, que mi papá me dijo que no me pusiera y yo andaba tratando de enfocar en no caerme por el piso y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando Tito fue quien me llevó al evento y fue quien me recogió en mi casa. O sea sé cómo se vio, pero nada qué ver“, aclaró la joven tras ser exhibida por mala actitud con un adulto mayor.

¿Cuántos idiomas habla Ángela Aguilar?

La joven inició su carrera desde muy pequeña

La joven cantante Ángela Aguilar, hija del artista mexicano Pepe Aguilar, nació en Los Ángeles, por lo que habla inglés y español desde pequeña.

