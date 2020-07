Ángela Aguilar: Todo sobre su legado cultural y familiar

Con tan solo 16 años, Angela Aguilar ha hablado sobre la música en varias entrevistas, con la sabiduría de alguien mucho mayor. Puede ser porque desde que era niña ha estado cantando algunas de las canciones en español más intensas de todos los tiempos: la ranchera.

"La música ranchera te hace algo que no creo que muchos géneros puedan hacer", dice con entusiasmo.

Ángela Aguilar disfruta de la música

"Algunas canciones están hechas para escucharlas en el fondo, algunas canciones están hechas para bailar, algunas canciones están hechas para que sientas algo y siento que casi todas las canciones de ranchera están hechas para que sientas algo".

Cantar ranchera, es decir, música tradicional mexicana que a veces se canta con mariachi, está en su sangre. El padre de Aguilar es el cantante y compositor de mariachis ganador del GRAMMY, Pepe Aguilar.

Su abuelo fue el difunto maestro de mariachis nominado al GRAMMY y actor de la Era Dorada del Cine Mexicano Antonio Aguilar. Su abuela es la prolífica cantante y actriz mexicana Flor Silvestre.

El legado de los Aguilar

El legado de su familia inspiró a Aguilar a cantar desde muy joven. Su primera vez en un escenario fue a la edad de tres años frente a 80,000 personas en una de las paradas en boxes en la última gira de su abuelo.

A los siete, entró en un estudio de grabación para grabar las baladas clásicas de Whitney Houston "I Will Always Love You" y "Wind Beneath My Wings".

Puede que sea realeza del entretenimiento en México, pero la cantante mexicoamericana está forjando rápidamente un espacio único para ella en el mundo de la música: tiene una actuación de Latin GRAMMY y es una de las artistas más jóvenes en ser nominada para un Latin GRAMMY y GRAMMY.

Aguilar habló en la Academia de grabación sobre su primera nominación al GRAMMY al Mejor Álbum Regional de Música Mexicana (incluido el tejano), lo que se necesita para ser cantante a una edad tan joven y lo orgullosa que está de representar su cultura a través de la canción.