Ángela Aguilar enseña sus dotes de fotografía con sorprendente imagen

Ángela Aguilar: Sus mejores fotografías de Instagram

La querida cantante mexicana Ángela Aguilar se ha vuelto todo un icono en las redes sociales, ya sea por su estilo único o por sus increíbles fotografías que comparte casi todos los días en su cuenta oficial de Instagram.

La guapa cantante ha fascinado al mundo entero con su impecable forma de vestir y posar en sus diferentes fotografías y vídeos musicales que ha publicado a lo largo de su carrera.

La popularidad de la joven no ha hecho más que aumentar constantemente desde que comenzó a volar sola, y eso no ha sido directamente por ser la hija Pepe Aguilar y perteneciente a la increíble Dinastía Aguilar si no que ha demostrado con creces cuenta con el talento necesario para no sólo honrar sus orígenes, sino también para encantar a miles de personas alrededor de todo el mundo.

Ángela Aguilar sorprendió con solo 9 años

El mundo comenzó a saber más sobre esta increíble artista cuando a la pequeña edad de nueve años lanzó su primer tema “La chancla”, gran éxito de su abuelo Don Antonio Aguilar, que hasta ahora rebasa los 23 millones de vistas sólo en YouTube.

En su cuenta de Instagram comparte casi todos los días momentos de su vida cotidiana y contenido exclusivo relacionado a sus álbumes o presentaciones, en dicha red se ha caracterizado por ser transparente y mostrar buena actitud todo el tiempo, además de mostrar parte de su convivencia familiar con su padre Pepe Aguilar y sus hermanos.

Ángela Aguilar ya alcanzó los 3 millones 700 mil seguidores en Instagram, hecho que la joven cantante decidió celebrar en un pequeño vídeo que publicó a sus historias de la misma red social para poder agradecer a sus fanáticos todo su apoyo.