Ángela Aguilar ENAMORA las fiestas decembrinas con nuevo look ¡Impresionante!

Ángela Aguilar ENAMORA en las fiestas decembrinas con nuevo look

Ángela Aguilar es una de las celebridades mexicanas que recientemente está conquistando las redes y que recientemente ha asombrado con un nuevo cambio de look que lució en las fiestas decembrinas.

Tal parece que en esta ocasión la hija de Pepe Aguilar le dio un descanso al estilo que marcó tendencia con el cabello corto, y sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, con una melena mucho más larga.

El nuevo look de Ángela Aguilar

No es para menos que Ángela Aguilar ha conquistado los corazones de muchos mexicanos, no solo por su gran talento escénico y su bella voz, sino por su look que muchas han copiado para entrar en tendencia.

Es por eso que ahora la intérprete mexicana le dio un descanso al estilo que marcó tendencia con el cabello corto, y sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, con una melena mucho más larga.

Hay que recordar que Ángela Aguilar ha conquistado los corazones de muchos mexicanos, no solo por su gran talento escénico y su bella voz, sino por su look que muchas han copiado para entrar en tendencia, es s por ello que los seguidores de la cantante se llevaron una gran sorpresa al ver a la cantante luciendo un poco diferente a como los tenía acostumbrados.

Por lo que se puede ver en la imágenes la cantante pasó la navidad en compañía de su familia, conocida como la dinastía Aguilar, por la cantidad de talentos provenientes de ella, siendo su padre, Pepe Aguilar, uno de los más grandes en la música.

Recientemente Ángela Aguilar compartió las fotografías de la cena familiar, donde se presentó con un look que dejó a los fanáticos con la boca abierta, pues aparece con una melena larga hasta la cintura, recogido en una cola de caballo que caía en una cascada de rizos, Ángela Aguilar debutó un nuevo look un tanto diferente a su icónico estilo de cabello.

Cabe destacar que el look lo acompañó con su labial rojo de siempre, luciendo un maquillaje impecable con delineado de gato, usando también una falda negra a la cintura de un material que parece ser cuero y una blusa de terciopelo en una tonalidad verde que hacía resaltar perfecto el color de sus labios.

