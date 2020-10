Ángela Aguilar CELEBRA sus 17 años de esta manera ¡Hermosura total!

Ángela Aguilar es la famosa Princesa de la Música Mexicana que ha conquistado el mundo de la música con su talento y su belleza única; además de ser una de las dignas mexicanas que en todo momento cautiva con sus elegantes atuendos totalmente hechos en México.

El día de hoy Ángela esta de cumpleaños, pues así lo ha hecho saber con una tierna foto a través de su cuenta oficial de Instagram en donde aparece muy pequeñita sonriente y de la mano de quien parece ser su papá, Pepe Aguilar y en la que ha dejado un mensaje que dice:

Más recuerdos que vida. Gracias por todo, gracias por tanto. Un año más lleno de amor. Un año más lleno de aprendizajes. Un año más sabiendo lo que no entendía y encontrando cosas que me falta por aprender. Aunque ya no soy tan niña, sigo siendo la misma. #SiempreFashion.

No queda duda de que la nieta de doña Flor Silvestre, está convertida actualmente en una de las voces más queridas y respetadas del canto regional mexicano y además en redes sociales ha sumado una importante cantidad de seguidores.

La familia Aguilar festeja a Ángela Aguilar

La familia Aguilar no se queda atrás, ya que este jueves 8 de octubre están de fiesta, pues la joya del canto mexicano de la actualidad, Ángela Aguilar cumple sus 17 años.

Es por eso que su papá Pepe Aguilar aprovechó este día para enviar un mensaje muy especial de cumpleaños a su hija: Hija querida. Feliz cumpleaños!!! Me siento tremendamente honrado de poder guiar tu camino, e infinitamente afortunado de tener presente tu energía en mi vida. Gracias por todo lo que eres y todo lo que das. Por todo lo que aportas simplemente siendo tú.

Por otro lado su mamá, Aneliz Zilena, publicó un mensaje lleno de un total sentimiento hacia su hija: Por los sueños que tienes, los que cumples y los que inspiras; es un privilegio acompañarte en esta vida. Gracias por llegar y llenar al mundo de sonrisas, la vida es mejor a través de tus ojos. Felicidades hija adorada.

Cabe destacar que los demás fas de Ángela Aguilar han abarrotado de mensajes y felicitaciones a la bella cantante mexicana que conquista con su belleza y voz en todo momento.

¿Crees que Ángela Aguilar es la mejor imagen femenina de la música regional mexicana?