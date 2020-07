Ángela Aguilar: Así divide su vida, entre la fama y la escuela

Ángela Aguilar, de 16 años, cautivó a la industria de la música latina con sus apasionadas interpretaciones del legendario género de mariachi, mientras hacía todo lo posible para adherirse a las actividades normales de la vida de un adolescente.

Ángela Aguilar tiene una doble vida

"Soy artista y viajo por todo el mundo cantando mi música frente a miles y miles de personas, pero también estoy en un salón de clases con 15 niños que estudian Álgebra. Es como tener dos carreras", afimó en entrevista con el medio de comunicación, Remezcla.

El mes pasado, la familia celebró el centenario del nacimiento de su difunto abuelo Antonio Aguilar, quien junto a su esposa Flor Silvestre, se convirtió en una pareja poderosa en la industria del entretenimiento de México en los años 60.

"Mi familia siempre ha estado rodeada de música", dice Ángela. “Mi padre es cantante. Mis abuelos son cantantes. Empecé a cantar desde que nací. Incluso antes de nacer, estaba escuchando su música ".

Ángela Aguilar en los Grammy

Aguilar puso el nombre de su familia en el mapa cuando fue nominada para los Grammy Latinos por Mejor Artista Nuevo y Mejor álbum de Ranchero / Mariachi por "Primero Soy Mexicana", un álbum con versiones de clásicos de ranchera popularizados por mujeres del género como Lucha Villa, Rocío Dúrcal, Lola Beltrán y Silvestre.

En febrero, fue nominada al mejor álbum de música regional mexicana en los Premios Grammy. A pesar de que Aguilar no ganó ningún premio, ella dice:

"Canté en ambos shows de premios. Estoy orgulloso de estar cantando las canciones que hago ".

"Me siento muy honrada de seguir los pasos de mi abuela y de todos los demás", dice Aguilar.

"En esta industria no era muy conocido que las mujeres cantaran en este género, así que me gusta agradecer a las mujeres que me ayudaron en el camino".

Como sugiere el título de su álbum, la cantante nacida en Los Ángeles se identifica más con las raíces de su familia al sur de la frontera. "Creo que antes de ser estadounidense, antes de ser cualquier otra cosa, soy mexicana. Es lo que corre por mis venas. Soy orgullosamente mexicana".