Hace unos días se confirmó que Anette Michel regresaba al mundo de la actuación en ‘Volverte a ver’, la próxima telenovela del productor Ignacio Sada para Televisa. De acuerdo a información que circula en los pasillos de la televisora de San Ángel; la ex conductora de MasterChef México sería una de las antagonistas de la historia.

La trama será protagonizada por Danilo Carrera, Alejandra Robles Gil y Brandon Péniches, cuyos personajes deberán buscar el amor verdadero. Asimismo, se sabe que el guión es una historia original de Inés Rodena y adaptada por Antonio Abascal, Carlos Daniel González, Dante Hernández y Sol Rubí Santillana.

¿Cómo será el personaje de Anette Michel?

La ex conductora de MasterChef México presumió la buena noticia con sus seguidores de Instagram.

De acuerdo a una entrevista de Brandon Peniche, Anette Michel dará vida a la madre de su personaje, el cual recibe el nombre de Leonardo Santillana. Sin dar más detalles del rol antagónico de la ex estrella de TV Azteca, el hoy ex conductor de Venga La Alegría no dudó en llenar de halagos a su compañera.

“Es una mujer talentosa, guapísima, y su personaje está espectacular, sale de mi madre… Es mala, manipuladora”, reveló Brandon Peniche sobre la producción que iniciará sus grabaciones a finales de julio y que se estrenará en octubre por la señal de Las Estrellas en punto de las 4:30pm (Hora CDMX).

¿Por qué se fue Anette Michel de TV Azteca?

Anette Michel dejó TV Azteca para que su carrera artística tome nuevos rumbos.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que TV Azteca no había renovado el contrato de exclusividad a Anette Michel, por lo que ella tomó la decisión de retirarse. Cabe destacar que su presencia en la televisora del Ajusco le había ayudado a convertirse en una de las celebridades más queridas por el público televidente.

Su salida de TV Azteca provocó que tuviera la oportunidad de aparecer en programas de la competencia y ahora ha sido contemplada para participar en un nuevo proyecto de Televisa, lo cual había sido una de sus metas más anheladas: retomar su carrera como actriz de telenovelas.

Fotografías: Redes Sociales