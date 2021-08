Anette Michel sufrió injusticias en Tv Azteca y por eso renunció

Anette Michel confesó que fue víctima de varias injusticias en Tv Azteca luego de que la televisora del Ajusco cambiara de administración; la tapatía detalló que fueron incluso groseros con ella y no estaba dispuesta a soportar esa situación, por ello optó por renunciar y fue entonces que Televisa le ofreció una oportunidad.

“Cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas”.