Anette Michel revive fuerte rivalidad con ex integrante de Venga La Alegría

Televisa podría estar viviendo fuertes momentos de tensión dentro de sus instalaciones, pues se ha revelado que entre Anette Michel e Ingrid Coronado, conocida por haber formado parte del programa ‘Venga La Alegría’, ha surgido una nueva rivalidad, pues ambas tienen deseos de ser la nueva conductora de ‘¿Quién es la máscara?’.

El Borlote, popular canal de espectáculos en YouTube, dio a conocer que Omar Chaparro dejó el exitoso reality show de la televisora de San Ángel para irse a probar suerte en Estados Unidos. Dicha decisión provoca que la tercera temporada se quede sin conductor, por lo cual han comenzado a hacer casting para buscar su reemplazo.

Rumores aseguran que Omar Chaparro deja la conducción de '¿Quién es la máscara?' para irse a triunfar en Estados Unidos.

Según el vídeo de El Borlote, una de las opciones que el productor Miguel Ángel Fox había contemplado era Galilea Montijo, pero que esta rechazó la oferta por el programa de ‘Pequeños Gigantes’, aunque se especula que ella no quiere tener más responsabilidades dentro de la empresa.

Ex estrellas de TV Azteca compiten en Televisa

Ingrid desea la conducción por falta de trabajo, mientras Anette lo ve como un reto que la hará destacar.

Ante la negativa de la conductora de ‘Hoy’, la producción de ‘¿Quién es la máscara?’ ha contemplado a Ingrid, quien al parecer está muy desesperada por encontrar trabajo, pues se sabe que desde su salida de TV Azteca ha tenido muy pocas apariciones en la pantalla chica.

Por otro lado se tiene a la ex estrella de MasterChef México, quien acaba de ser anunciada como parte del elenco de una nueva telenovela de Televisa. Sin embargo, todo parece indicar que ella quiere ser la conductora para demostrarle a la empresa que puede darle el rating y así lograr destacar por sobre sus demás compañeras.

¿Qué pasó entre Ingrid Coronado y Anette Michel?

Hasta el momento se desconoce el motivo real de la rivalidad de estas dos talentosas conductoras.

En el mundo del espectáculo se dice que Ingrid Coronado y Anette Michel no se soportan. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la ex esposa del actor Fernando del Solar le pidió a su compañera “intercambiar parejas”, lo cual provocó su enojo. Cabe destacar que este es un rumor que no ha podido ser confirmado.

