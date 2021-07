Anette Michel quiere regresar a ser conductora pero de Televisa

La actriz Anette Michel confesó que sí le gustaría estar nuevamente en un proyecto televisivo como conductora pero ahora en su nueva casa, Televisa. Anette, quien por muchos años fue uno de los talentos de TV Azteca, está por hacer su regreso a las telenovelas.

Durante una entrevista en el programa “Cuéntamelo Ya!”, Michel aseguró que le gustaría poder combinar sus dos grandes pasiones: “Por supuesto que sí me gustaría ser conductora en Televisa, eso es lo que me tenía a mí encantada, que toda mi carrera pude siempre combinar una cosa con la otra y siempre manifesté que es lo que yo quería hacer el resto de mi vida”, comentó.

Sin embargo, la famosa mexicana también explicó que no siempre le ofrecen los trabajos que quisiera, o en ocasiones no cuenta con el tiempo necesario: “Porque luego no hay todos los proyectos que uno quisiera, ni todo el tiempo, porque también la vacación le gusta a uno”, declaró Anette, quien anunció su salida definitiva de MasterChef México en junio de este año.

Anette Michel triunfó en el programa “Hoy”

Anette se convirtió en la conductora invitada favorita del público de Televisa/Foto: Ana María Alvarado

Como te informamos en La Verdad Noticias, Anette Michel se integró como conductora al Programa “Hoy” hace unas semanas, aunque solamente fue por unos días, ya que era una presentadora invitada, pero aunque estuvo muy poco tiempo, tuvo un triunfo impresionante con el público.

Y es que la jalisciense de 50 años de edad tiene una gran experiencia en la conducción, por lo que con su talento, carisma y elegancia, conquistó a la audiencia de “Hoy” en muy poco tiempo.

Por lo que miles de fanáticos del programa matutino pidieron en redes sociales que Michel se convierta en una de las estrellas titulares de este show que es conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, entre otros. Pero hasta el momento, la televisora no ha dado pistas de integrar a Anette a este matutino.

¿Qué hace actualmente Anette Michel?

La ex estrella de Azteca ahora volverá a las novelas pero en Televisa/Foto: Estilo Musa

Actualmente la famosa Anette Michel se está preparando para su regreso esperado en las telenovelas, ya que será la villana en el próximo melodrama de Televisa, “Volverte a ver” producido por Ignacio Sada.

Anette durante muchos años estuvo como conductora estelar en el reality show de cocina “Master Chef México” de TV Azteca, pero ella reveló que a pesar de que disfrutó mucho este proyecto, sí le gustaría regresar a un programa donde haya más conductores, como cuando estuvo en el programa “Hoy”.

“Extrañaba mucho, tener compañeros conductores está padre, digo, amaba también estar con los chefs pero es diferente, es otro tipo de programa y me encanta, la verdad lo estoy disfrutando mucho”, aseveró la guapa actriz.

