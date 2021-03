Anette Michel queda desempleada de Televisa y Tv Azteca

Anette Michel es una de las guapas y elegantes conductoras mexicanas que siempre está deleitando a sus fans con su belleza en distintos eventos y presentaciones a los que asiste, pero ahora se presume que ha quedado totalmente desempleada.

Tal parece que desde que decidió despedirse de la conducción de Masterchef México para encaminar su futuro hacía las telenovelas, ahora los primeros intentos que ha dado no han sido los más fructíferos.

Resulta que tras revelarse el elenco de la nueva producción de Televisa llamada La desalmada, su no nombre no fue requerido en ella y es que la mexicana no dudó en asistir al casting de esta creación de Alberto “El güero” Castro.

Anette Michel cada vez más radiante

¿Qué será de Anette Michel ahora?

Hay que destacar que a través de espacios como Ventaneando, sus conductores ya lo habían anunciado. Televisa era uno de los objetivos de la bella Anette Michel, así como el regresar a las telenovelas.

Pero al aparecer no todo está perdido, pues la rubia puede sorprender nuevamente al anunciar otro proyecto como “Vencer el pasado”, otra telenovela que está a la vuelta de la esquina para estrenarse.

Se ha resaltado que figuras como Livia Brito y Marjorie de Sousa fueron las actrices que se ubicaron en los papeles protagónicos de estas novelas dejando claro que ese no sería el lugar que ocuparía Michel, por lo menos, por ahora.

¿Qué será de Anette Michel ahora?

Ahora solo queda esperar qué otros anuncios ofrecerá Televisa sobre sus producciones que ya se están agendado para ser grabadas en sus estudios y exteriores, tomando las medidas de bioseguridad tras la pandemia del Covid-19.

Si recordamos, Anette Michel no solo ha destacado por su belleza ante las cámaras, sino también por su talento y habilidad de adaptarse a todos los papeles o roles que le toca asumir ante cada proyecto en el que es requerida.

Cabe destacar que desde que asumió la conducción de Masterchef México consolidó no solo su imagen sino su proyección en la televisión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.