Anette Michel se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que ofreciera una breve entrevista al programa Hoy de Televisa. Además de hablar sobre su futuro profesional, la actriz y conductora fue cuestionada sobre si en algún momento de su carrera artística ella aceptaría posar desnuda para una revista para caballeros.

Pese a que la idea resulta maravillosa para más de un caballero, la ex estrella de TV Azteca mencionó que no podría despojarse de su ropa y posar ante el lente de la cámara debido a que es muy penosa: “Yo soy muy penosita, yo soy de Jalisco y siempre que me preguntan eso les digo: ‘No, yo todavía me muerdo el rebozo’”.

Anette Michel ya no volverá a posar en paños menores

La presentadora, quien hace unas semanas sustituyó a Galilea Montijo como conductora en “Hoy”, declaró que a lo largo de su carrera artística recibió propuestas y protagonizó portadas de revistas para caballeros en bikini, pero que ya no está interesada en volver a hacerlo.

“Sí me gustan las fotos sexys, he hecho fotos en bikini, pero desnudos no creo. En esta vida ya no, en la otra tal vez... Eso era hace 20 años”, declaró Anette Michel al programa Hoy.

¿Qué hace actualmente Anette Michel?

Tras ser conductora de MasterChef México, Anette Michel se prepara para regresar al mundo de las telenovelas.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora anunció su salida de TV Azteca para lograr seguir creciendo como artista. Por tal motivo ingresó a las filas de Televisa, en donde participó en diversos programas de televisión como ‘Hoy’ y ‘MoJoe’.

Actualmente, Anette Michel ha sido elegida para actuar como villana en ‘Volverte a ver’, la nueva novela del productor Ignacio “Nacho” Sada y que está próxima a estrenarse. En este proyecto compartirá créditos con Brandon Peniche, Danilo Carrera y Alejandra Robles Gil. Cabe destacar que uno de sus más grandes deseos era volver al mundo de la actuación.

¿Te gustaría ver a Anette Michel en la portada de alguna revista para caballeros? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales