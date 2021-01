¿Anette Michel podría dejar TV Azteca para unirse al programa “Hoy”?/Foto: El Sol de México

Durante mucho tiempo se ha especulado que la famosa conductora del programa “MasterChef México”, Anette Michel, en algún momento ingresará a las filas de Televisa para unirse al programa “Hoy”, donde lideran las presentadoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Sin embargo, Anette ha decidido aclarar estos rumores.

Y es que Michel ha pertenecido a TV Azteca durante muchos años, y aunque sí le gustaría volver a conducir un programa matutino, la artista reveló que no quisiera estar en un sitio donde no haya hermandad.

Así lo expresó durante una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, quien le cuestionó si ha pensado alguna vez estar en “Hoy”, a lo que la conductora de Azteca dijo que incluso le han ofrecido estar en “Venga La Alegría” pero ella lo ha rechazado.

"Siento que son programas que están redondos, lo dije también en Azteca, siento que son programas que tienen a su familia completa, no se trata de una empresa, pero no sé si realmente me necesitarían”, dijo la también actriz.

Anette Michel quiere estar en un programa donde haya hermandad

La popular conductora de MasterChef México declaró que no tendría problemas en cambiar de empresa, siempre y cuando el proyecto donde esté haya buena relación entre los que trabajan ahí.

"Luego yo veo programas, sin decir nombres, en donde dices: 'ay por Dios, estos no se quieren ni tantito', en un programa de conducción, donde están varios juntos tiene que haber hermandad, si no la hay, estás jodido, no va a subir tu rating", afirmó Anette Michel.

Los fans de la guapa conductora en diversas ocasiones han pedido que la estrella regrese a las telenovelas, ya que se ha dedicado más a la conducción de shows televisivos.

