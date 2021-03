Anette Michel ofreció una entrevista al programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside para hablar sobre los planes a futuro que le esperan una vez haya terminado la octava temporada de MasterChef México; pero para sorpresa de todos, la actriz reveló que TV Azteca no le renovó su contrato, por lo que ahora es libre de trabajar en cualquier televisora.

Durante su entrevista, Anette Michel declaró que las cosas en TV Azteca han cambiado demasiado: “Hay una nueva administración, tienen otra forma de trabajar, y que respeto, pero para mí es más complicado porque son muchos años y pues ahora hay que adaptarse a cambios y es complejo”

La conductora también habló de los rumores que aseguraron que había ido a Televisa a pedir trabajo, pues es muy probable que deje TV Azteca: “Todo esto se generó porque sí dije, de viva voz, y es completamente cierto, que en este momento no tengo un contrato con Televisión Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas”.

Anette Michel asegura que está buscando oportunidades laborales en otras televisoras, siendo Netflix y Televisa sus primeras opciones.

Anette Michel aseguró que sigue en conversaciones con la televisora del Ajusco para decidir su futuro laboral, pero tampoco negó que haya buscado oportunidades en otras empresas: “Hice castings, también he ido a Netflix, a empresas independientes, cine, de todo”.

De igual forma, la conductora de MasterChef México aseguró que apenas sepa que pasará con su futuro, ella se lo informará a sus fans: “Estoy en ese preciso momento en el que todavía no les puedo contar qué sigue para mí porque en eso estamos, pero sí es verdad, no tengo un contrato. Esa decisión la tomó televisión Azteca, de no renovarme”.

Anette Michel no es una mujer de polémicas

Por último, Anette Michel aseguró que ella no es una mujer de escándalos, y que ella jamás se va a guiar por la polémica para generar interés, pues este tipo de acciones le parecen desleal y que ella prefiere ser reconocida por su trabajo, tal y como ocurrió con su participación en MasterChef México.

“Jamás voy a utilizar el interés de otras empresas en mí para entonces beneficiarme o con la propia o con una ajena, eso me parece desleal, respeto a quien lo haga, son artimañas de hacer las cosas, no es la mía”, finalizó Anette Michel.

¿Te gustaría ver a Anette Michel en otra televisora? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram