Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que diversos rumores aseguraban que Anette Michel no conduciría la nueva temporada de MasterChef México, y ahora es ella quien confirmó su salida de este popular reality show de competencia gastronómica en una reciente entrevista para la revista Quién.

De acuerdo a las declaraciones de la conductora, ella quería quedar fuera del proyecto de TV Azteca desde hace varios años: “Desde hace un par de añitos, ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... Al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este universo de oportunidades”.

La conductora asegura que ya es tiempo de enfocarse en otros proyectos que le hagan crecer artísticamente.

Asimismo, destacó que su agenda de trabajo no le permite estar en la competencia, de la cual reveló que ya no está de acuerdo en algunas cuestiones de la producción, lo que provoca que ya no esté a gusto: “Las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo.

Eso sí, declaró que el reality show de MasterChef México es uno de las mejores proyectos que le ha pasado en la vida: “Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria… Pero ya no quiero volver a hacer MasterChef”

La conductora le dice adiós a Hoy

Tras concluir su participación en Hoy, la conductora agradeció la oportunidad recibida por parte de la productora Andrea Rodríguez.

Hace poco te dimos a conocer que Anette Michel se integraba como conductora del programa Hoy para suplir a Galilea Montijo por una semana, quien salía de vacaciones para disfrutar de su cumpleaños en compañía de su familia. Tras haberse cumplido el paso, ella se despidió de la emisión matutina de Televisa con una emotiva publicación en Instagram.

“Que gran aventura fue compartir con todos ustedes en @programahoy ¡Los veo pronto. Gracias a toda la producción!”, escribió la conductora en su publicación, en la cual adjuntaba algunas fotografías junto al elenco de Hoy. Cabe destacar que el público televidente ha pedido que ella se integre al programa de manera oficial.

¿Qué hace actualmente Anette Michel?

En la actualidad, la conductora se encuentra a la espera de un proyecto televisivo.

Tras su salida de TV Azteca, se sabe que la conductora está a la espera de propuestas de trabajo en Televisa. Sin embargo, su mayor prioridad es regresar al mundo de la actuación, e incluso ella misma reveló que ha estado participando en diversos castings para obtener un papel en alguna futura telenovela.

Recordemos que su última participación en el mundo de las actuación fue en 2018 dentro de la telenovela cómica ‘3 familias’ de TV Azteca. Asimismo, vimos a Anette Michel convertirse en la conductora estrella de MasterChef México, pues no se puede negar que su carisma y sencillez le ayudó a ganarse el cariño del público televidente.

¿Te gustaría ver a Anette Michel en una telenovela? SI 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> NO 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales