La conductora Anette Cuburu recordó su paso por el programa Hoy en una reciente entrevista que le ofreció a la periodista Mara Patricia Casteñeda, ahí reveló que no tuvo una buena relación con Andrea Legarreta porque al parecer, a ella no le importaba ser amiga de ella.

Mara Patricia Castañeda cuestionó a Anette Cuburu sobre la relación que mantiene actualmente con Andrea Legarreta y para aclarar cualquier malentendido, la conductora mencionó que entre ellas nunca surgió una amistad, sin embargo, sí se tienen respeto.

"Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas”, mencionó la conductora de TV Azteca sobre Andrea Legarreta.

Asimismo, la conductora Anette Cuburu aseguró que para ella lo importante es su familia y no hacer amigos: “Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”.

Anette Cuburu hizo click con Galilea Montijo al instante

Anette Cuburu señala que tiene una muy buena amistad con Galilea Montijo.

Por otro lado, Anette Cuburu habló sobre la relación que lleva con la conductora Galilea Montijo y con quien pudo congeniar de inmediato, lo cual provocó que hoy en día sean buenas amigas: “Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me hizo crecer”.

Finalmente, la hoy estrella de Venga La Alegría señaló que estar en el programa Hoy fue bueno para ella, pero no fue lo que esperaba: “Estar en donde todo el mundo quiere estar, que es en el matutino del Canal de las estrellas, lo viví y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba, no era el sueño que yo creía”.

Fotografias: Instagram