Anette Cuburu es destrozada por hacer comentario "machista" en VLA

Anette Cuburú es destrozada por hacer comentario "machista" en VLA

La conductora Anette Cuburu causó polémica en las redes sociales al hacer un comentario “machista” durante la transmisión en vivo del programa ‘Venga La Alegría’, pues aseguró que está en contra de que los hombres usen ropa “para mujeres”.

En medio de una pasarela del polémico vestido Gucci para hombres, Anette Cuburu posicionó su opinión contraria a la de sus compañeros, esto durante un debate que sin duda alguna causó reacciones entre los televidentes, quienes no dudaron en criticarla.

Todo comenzó cuando en la emisión de ‘Venga La Alegría’ presentaron el polémico y costoso vestido que Gucci lanzó para el uso de los hombres y tras un análisis sobre éste, Kristal Silva, Horacio Villalobos y Cynthia Rodríguez aseguraron que el vestido representa una gran oportunidad para eliminar los estereotipos de género que hay en la ropa.

Gucci lanzó un vestido para hombre que ha dividido opiniones en las redes sociales.

Anette Cuburu criticó el vestido de Gucci

Sin embargo, la que en todo momento se mostró en contra fue Anette Cuburu, pues desde el punto de vista de la conductora, los hombres se deben vestir de hombres y no usar vestidos: “Los hombres deben vestirse de hombre y las mujeres de mujeres”.

Anette Cuburu asegura que no saldría con un hombre con vestido.

Tras el polémico comentario "machista" de la conductora, sus compañeros no dudaron en mostrar su desacuerdo, pero esto no cambió nada ya que Anette Cuburu repitió su opinión: “Los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre por más moda que sea su vestidito. Aunque sea Brad Pitt, no saldría con él”.

Por ello y aunque hubo personas que concuerdan con la opinión de la conductora de VLA, los internautas que criticaron su pensamiento: “No pues, que abierta Anette”, “No horror el vestido, ni el si es para hombre o para mujer, el horror de que Anette diga que el hombre se debe vestir de hombre y la mujer de mujer” y “No entiendo porque le ponen género a la ropa”.

Fotografías: Instagram