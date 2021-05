Anette Cuburu desmiente que tuvo un romance fugaz con Raúl Araiza en Hoy

Anette Cuburu trabajó para ‘Hoy’ hace más de 10 años, pero uno de los momentos más recordados de su paso por dicho programa son los rumores de la relación extramarital que sostuvo con Raúl Araiza, quien en ese entonces estaba casado con Fernanda Rodríguez, mientras que ella andaba con Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa.

En entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda, la conductora aseguró que dichos rumores eran falsos: "Hazme el favor, no bueno. Mira, llevo 30 años de carrera y ese es el único chisme que me han inventado y la verdad es que me dio mucha risa porque como siempre lo he dicho, ojalá, es un cuero y yo lo adoro, es un tipazo".

La hoy conductora de VLA asegura que el chisme de su romance con "El Negro Araiza" surgió dentro del programa 'Hoy'.

Al ser cuestionada sobre cómo surgieron los rumores, ella aseguró que su presencia en el programa Hoy no era del agrado de dos personas, quienes se aprovecharon del hecho de que ella es una persona muy cariñosa con sus amigos para inventarle un romance con “El Negro” Araiza.

"Salíamos mucho de gira con el programa, estábamos mucho juntos y yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, soy muy apapachona y había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, porque les hacia sombra", fueron las palabras de la conductora, mismas que La Verdad Noticias trae para ti.

Rumores con Raúl Araiza pudieron afectar el matrimonio de Anette Cuburu

Más sincera que nunca, la hoy estrella de Venga La Alegría señaló que aquellos rumores pudieron haber afectado su matrimonio con su ahora ex marido Alejandro Benítez, pues en aquel entonces también era su jefe: "A ellas se les hizo fácil meterse no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal".

Para finalizar, Anette Cuburu aseguro que no hay pruebas de que haya existido un romance con Raúl Araiza, por lo que ella está tranquila: "Cuando no tienes ni fotos ni argumentos ni pruebas ni nada, entonces, qué hace uno".

Fotografías: Redes Sociales