Aneliz Aguilar roba miles de suspiros con su nuevo look

Aneliz Aguilar, conocida por ser la hermana de Angela Aguilar, causó furor entre sus fanáticos gracias a una nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume el nuevo look que ha adoptado, mismo que resalta la inigualable belleza que posee.

Todo parece indicar que la hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá ha querido dejar atrás su cabellera castaña que por varios años la caracterizó para convertirse en una hermosa mujer rubia, lo cual dejó a todo aquel que la conoce y sigue en dicha red social con la boca abierta.

“Escuché que las rubias se divierten más... ya les contaré si eso es verdad”, escribió la joven junto a esta sexy fotografía compartida en Instagram, misma que la muestra modelando un outfit muy fashionista, el cual está conformado por unos lentes cat eye negros con detalles dorados, un bralette negro y una camisa extralarge blanca que llevó por debajo de los codos.

Dinastía Aguilar reacciona a su cambio de look

Una vez más queda demostrada la gran química que existe entre los miembros de la Dinastía Aguilar.

El nuevo look de la hija de Pepe Aguilar, quien hace unos meses presumió sus lujosas vacaciones en Miami, no pasó desapercibido para los fans, quienes le dedicaron un centenar de piropos. No obstante, también fue posible observar que sus hermanos quedaron fascinados con su rubia imagen.

La primera en pronunciarse fue Ángela Aguilar, quien solo se limitó a comentar un breve “wow”, con el cual dejaba en claro que hasta ella misma se sorprendió al verla dejar atrás su característica melena castaña. Por su parte, Leonardo Aguilar bromeó al decir que se trataba de un filtro, comentario que desató una pequeña y divertida pelea entre ellos.

¿Dónde nació Aneliz Aguilar?

La joven ha demostrado tener el talento en la sangre, a pesar de que ella no se dedique a la música.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Aneliz Aguilar nació el 7 de abril de 1998 en McAllen, Texas. A sus 22 años de edad, la hermosa hermana de Ángela Aguilar ha sabido consagrarse como una influencer de moda y belleza al poseer más de 756 mil seguidores en Instagram.

