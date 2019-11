Anel ex esposa de José José estrena nueva sección en "Hoy"

Los nuevos cambios en "Hoy" han causado revuelo en las redes sociales, y tras el despido de la astrólogo favorita de la televisión Mhoni Vidente, la productora Magda Rodríguez dio inició este jueves con la nueva sección '40 y 80' de Anuel Noreña, la ex esposa de José José.

La famosa actriz de cine y televisión a sus 75 años de edad, se integra al matutino de Televisa para dar a conocer interesantes temas a las mujeres como belleza, rutinas de baile y la convivencia con la familia entre otros aspectos de la vida cotidiana.

La llegada de la ex esposa de "El príncipe de la canción" causó emoción entre los conductores del programa, quienes la recibieron con los brazos abiertos al tenerla en el foro del matutino dando consejos a las mujeres de su edad.

Anel Noreña estrena nueva sección en el programa "Hoy"

Andrea Legarreta junto a Raúl Araiza le dieron la bienvenida a Anel Noreña durante su debut en el programa "Hoy"; la ex esposa de José José comentó un adelanto de lo que podrán ver los televidentes durante su presencia en el matutino.

"Es un homenaje a todas las mujeres que de mi edad, yo ya tengo 75, pero nos fuimos al rango 40 y 80 para atenderlos a todas y todas... Vamos a poder hacer algo todos los días para sentirnos bien para tener una energía que no nos pare nadie".

"Lo mejor del programa Hoy apenas empieza y me emociono gracias por darle una oportunidad a Anel me encanta su forma de ser", "Hermosa la señora Anel", "Felicidades". Fueron algunos comentarios de los internautas al disfrutar de la nueva sección de la ex esposa de José José.