Anel Noreña visitó la tumba de José José; usuarios se burlan por lo que hizo

El cantante José José dejó este mundo el 28 de septiembre de 2019 y a 3 años de su partida, su ex esposa Anel Noreña lo recuerda con cariño, así lo dio a conocer en el programa "Hoy". En aquella emisión compartieron lo que hizo Anel para recordar al "Príncipe de la canción".

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que las cenizas del famoso se encuentran en México y en Miami, pues Sarita Sosa, la hija del cantante tomó la decisión de dividir las cenizas para que esté en esos lugares lo que causó todo un escándalo.

En las noticias de la farándula te compartimos que a pesar de la ausencia de uno de los grandes cantantes que tuvo México, los fans recuerdan sus éxitos y en su aniversario luctuoso no fue la excepción, temas como "Lo que no fue no será", "El triste", "Gavilán o paloma", son los favoritos.

Anel Noreña le llevó flores a la tumba de José José

El matutino de Televisa compartió algunas imágenes de lo que hizo Anel en el cementerio donde Noreña comentó: "Hoy te traigo estas flores hermosas de parte de todos nosotros. Mira, una de cada color, de parte de cada familia, los Orozco Sosa, los Sosa Rodríguez y los Sosa Noreña".

De igual forma le dedicó unas emotivas palabras y expresó que lo único que pueden hacer es festejarlo y agradecerle: "Tú ya estás en el cielo, el cielo no es un lugar...en el cielo encontramos la fuente de la eterna juventud y tú estás allá". Comentó.

Anel también comentó que sus restos descansarán junto al cantante: "Hazte para allá mi amor eh, porque yo vengo en un ratito. Vamos a quedar aquí los dos unidos con toda la familia". Mencionó. Por su parte, los usuarios arremetieron en contra de Noreña.

Te puede interesar: Se cumplen 3 años de la muerte de José José, el 'Príncipe de la canción'

¿Por qué se le fue la voz a José José?

El cantante perdió la voz en el 2001

El cantante José José tenía una magistral voz que logró cautivar a los fans, pero aquel talento se fue apagando con el pasar de los años. En el año 2001 le diagnosticaron parálisis de Bell, bacteria que afectó la laringe, estómago y pulmones, por lo que perdió la voz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y TWitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram