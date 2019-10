Anel Noreña trabajará en Televisa ¡Desbancará a conductoras del Programa Hoy! (FOTOS)

Anel Noreña, quien fue la ex esposa de José José ha dado mucho de qué hablar luego de que se diera a conocer que trabajará para Televisa, tras la muerte del Príncipe de la Canción.

El día de hoy fue presentada en el Programa Hoy, luego Noreña ofreció una nueva entrevista, para luego de su transmisión se diera conocer que tendrá su propia sección que sin duda será apreciada por muchos mexicanos.

Por el momento no se profundizó en los detalles de la participación que tendrá Anel Noreña en el Programa Hoy y sobre este tema no se ha manifestado en su sus diversas redes sociales.

Anel Noreña trabajará en Televisa ¡Desbancará a conductoras del Programa Hoy! (FOTOS)

Hay que recordar que Anel Noreña fue uno de los personajes más solicitados una vez que se dio a conocer el deceso del “Príncipe de la Canción”, ya que estuvo casada durante más de una década con el cantante y además es la madre de sus hijos José Joel y Marysol, quienes fueron el centro de atención en esos momentos.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Se ha comentado que al principio de los hechos con José José, Anel rechazó ofrecer declaraciones por las emociones que se le presentaron por la terrible noticia y la problemática con la hija menor del cantante fallecido.

Anel Noreña trabajará en Televisa ¡Desbancará a conductoras del Programa Hoy! (FOTOS)

Si se recuerda Anel fue invitada a la transmisión especial de Ventaneando, con motivo del homenaje a José José en Miami y justo ahí expresó su frustración al saber que el cuerpo del cantante no viajaría a México: “¡No es posible! ¿me entiendes? Pepe y Marysol no pueden haber tomado esa decisión con ella. ¡No es posible, no es cierto!”.

TE PUEDE INTERESAR: Sara Salazar y Anel Noreña eran amigas cuando vivía José José ¡Impactante!

Cabe destacar que en esa misma entrevista declaro a su estilo: “Tenemos que ir a ver al señor presidente si es necesario para que nos ayude, que venga el cuerpo y después lo que quieran, pero que nos lo dejen ver... Es que no es cierto. No puede haber quedado en eso después de ocho días de estarle rogando que se lo dejaran ver...es un tema especial y corre el tiempo”.