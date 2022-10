Anel Noreña se portó grosera con la prensa; Gustavo Infante se burló de ella

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre lo que ha surgido en torno al distanciamiento entre Anel Noreña y su hija, pues han especulado que no se han visto debido a la pandemia, aunque la ex esposa de José José comentó que sus hijos se han enfocado a sus respectivas familias.

Recientemente la actriz acudió a la exposición dedicada al "Príncipe de la canción" donde acudió su hijo José Joel, pero la gran ausente del evento fue su hija, aunque no sería la primera vez que no acude a algún evento en memoria de su padre, ya que en el aniversario luctuoso no asistió.

Aunque visitó la tumba del cantante, pero no se presentó al evento que organizó su hermano, por lo que recientemente Anel fue abordada por la prensa, pero ella se portó grosera con los medios, incluso Gustavo Adolfo Infante se mofó de lo ocurrido.

En medio de gritos Anel Noreña causó polémica en un evento

A través de la cuenta de Facebook del programa "De primera mano" dieron a conocer las imágenes del encuentro de la prensa con la actriz: "O me toman completa, qué perfume traigo o no les contesto nada, háganse para allá". Expresó la ex esposa del cantante.

"Me toman completa o no contesto". Dijo Anel.

De igual forma comentó: "No me pongan el micrófono por eso estoy gritando por favor oye...si si escuchan...¿qué quieren saber?". Por su parte, los reporteros le comentaron que acudieron a la exposición porque fueron invitados.

Luego del alboroto que causó la actriz, un reportero le preguntó sobre su hija y comentó: "Aunque yo haya sido la peor mamá del mundo te lo juro que no lo fui, no es justo lo que me está haciendo". Expresó Noreña, confirmando que hay un distanciamiento, pues en las noticias de la farándula te hemos compartido que no han tenido comunicación.

"Si andaba brava la señora". Dijo un conductor.

¿Cómo se llama la hija de Anel?

Marysol Sosa es la hija de Anel

La hija de Anel Noreña se llama Marysol Sosa y tiene 40 años de edad, quien ha mostrado un bajo perfil a comparación de José Joel. En su momento tuvo la oportunidad de cantar y ser una compositora, aunque no ha dado detalles de su vida; su última publicación en Instagram fue en febrero de 2020.

