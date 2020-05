Anel Noreña se niega a que su nieto se llame José José ¿Por qué razón?

Anel se niega a que su nieto se llame José José ¿Por qué razón?

En el programa Sale el Sol, entrevistaron vía telefónica a Anel Noreña quien dijo estar muy feliz por el nacimiento de su nieto sin embargo también se siente triste por no poder verlo ni cargarlo, ya que ante el confinamiento ocasionado por el Coronavirus, sabe que debe esperar para poder conocer al hermoso bebé.

Su nieto no se llamará José

La ex modelo y vedette también dio a conocer que ella no está de acuerdo con que el nuevo integrante de la familia se llame José, como su abuelo, el principe de la canción. Argumentó que prefiere que se llame Patricio para no “echar carga sobre el angelito”, explicó Anel.

“Me esperaría, a ver qué es lo que él trae por sí mismo..."

"No porque le adjudiquen que un nombre. Ahorita en la revista, estoy viendo… pero habían quedado que nada más Patricio precisamente para no echar carga sobre un angelito”, dijo Anel.

Video de la entrevista a Anel:

En la entrevista también afirmó que se siente muy orgullosa de su hija ya que fue un gran reto el mantener su embarazo y también dar a luz en medio de la contingencia y crisis sanitaria que azota al mundo entero ya que han habido miles de casos en México y los famosos también han resultado afectados por este virus, como el reciente caso de Carlos Ballarta.

Sobre el nombre de su nieto, Anel prefiere que simplemente se le nombre como Patricio ya que afirma que tener que lidiar con la carga de llamarse como su abuelo podría generar algún conflicto en el pequeño. Cabe mencionar que muchas personas tienen la creencia de que no se deben repetir los nombres en la familia.