Anel Noreña revela que sus hijos ya cobraron la herencia de José José

En exclusiva para el programa ‘Hoy’, Anel Noreña reveló que sus hijos José Joel y Marysol Sosa, fruto de su relación con el fallecido José José, ya están cobrando la herencia del cantante, lo cual para la ex-modelo de 75 años de edad es sumamente importante porque demuestra que no los dejó desprotegidos.

“Sí, los muchachos, porque él se los dejó a ellos, ellos son los que están cobrando, entonces qué bueno, qué bueno que vean que su papá no los dejó desprotegidos. Eso para su corazón y para su alma es muy importante. Lo que José José dictó para ellos va a ser para ellos, es de ellos y será para ellos”, mencionó Anel Noreña para el programa matutino de Televisa.

José Joel y Marysol Sosa ya cobraron la herencia de su padre.

Anel Noreña escribirá un libro sobre José José

Por otro lado, la reconocida actriz indicó que planea escribir un libro o “cuadernillo” sobre las anécdotas que vivió al lado de José José, a quien considera como su único amor.

Anel Noreña plasmará su historia de amor con José José en un libro.

“Si no un libro, por lo menos un cuadernito delgado, bonito, con muchas anécdotas, de cómo se me resolvieron, cómo hoy las vivo, pero son mis experiencias en el amor, y mi amor fue él, gracias a Dios mi único amor fue él, y todo lo que me pasó después” reveló Anel Noreña.

Te puede interesar: Anel Noreña desea que sus cenizas reposen junto a las de José José

Anel Noreña y José José protagonizaron un torrido pero tormentoso romance.

Finalmente, Anel Noreña señaló ante las cámaras del programa ‘Hoy’ que conoció la palabra de Dios 6 años después de haberse divorciado del intérprete de ‘Gavilán o Paloma’, y que de haber sido cristiana antes, quizá no se hubiera separado del papá de sus hijos.

Fotografías: Instagram