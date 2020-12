Anel Noreña recibe DEMANDA por "amenazar" a una mujer

Anel Noreña, ex esposa de José José, se vuelve protagonista de un nuevo pleito mediático, ahora contra la escritora Patty Romani, quien ha decidido demandar por la vía legal a la veterana actriz, pues asegura que por culpa de ella la han amenazado de muerte, además de que expuso documentos en televisión nacional que afectaron su imagen.

Recordemos que hace unos meses dimos a conocer en La Verdad Noticias que Anel Noreña se había enojado con Patty Romani porqué esta mencionó que José Joel no era hijo de José José, razón por la cual procedió de manera legal en contra de la escritora.

Patty Romani asegura que Anel Noreña la amenazó de muerte.

Y ahora ha sido la escritora quien ha decidido demandar a la ex esposa de José José, pues según su último encuentro con la prensa, la actriz ha sido la culpable de que ella reciba ataques y amenazas en redes sociales.

“Es una denuncia penal en contra de la señora Ana Elena. Los sellos ya están puestos y es por amenazas y que ella exhibió documentos personales en los programas de televisión que no tenía porqué exhibir”, mencionó Patty Romani.

Patty Romani se defiende de Anel Noreña

La escritora, quien también cuenta con un canal en Youtube, reveló a los medios que por el problema que actualmente tiene con Anel Noreña ha recibido amenazas de muerte: “Como si yo fuera una delincuente por haber ido a psiquiatría, he recibido amenazas de muerte y he estado mal porque constantemente recibo ataques”.

Patty Romani asegura que nunca ha dicho que José Joel no es hijo de José José.

Por último, Patty Romani se defendió y reiteró que en ningún momento ella ha dicho que José Joel no es hijo de El príncipe de la canción: “Que demuestre que yo dije algo alguna vez de José Joel y que José Joel se deje de reír de mí. Yo nunca he afirmado que sea hijo o no de José José porque eso a mí no me consta”.

