Anel Noreña reaccionó furiosa por esta razón; pidió sacar a un reportero

En la emisión del programa "Venga la Alegría" dieron a conocer la entrevista que realizó Gabo Cuevas a la actriz Anel Noreña, la ex esposa de José José, pero la famosa se molestó cuando le cuestionaron lo que pensaba sobre la colaboración de Sarita Sosa y Manuel José, lo que causó todo un revuelo en redes sociales.

Y es que, en La Verdad Noticias te hemos informado sobre lo que ha pasado con la familia de Anel, ya que surgieron fuertes rumores de que ella está separada de sus hijos, pero recientemente aclaró que no están distanciados y que cada quien se ha enfocado en sus familias.

Cabe mencionar que en el aniversario luctuoso de José José, la ex esposa del cantante dio de qué hablar por lo que hizo cuando fue a visitar la tumba de "El príncipe de la canción", le llevó flores y le dedicó unas palabras, pero los usuarios se burlaron de la actriz.

Anel Noreña se enojó por una pregunta sobre Sarita Sosa

¡Anel Noreña se molestó al cuestionarle sobre la colaboración que preparan Sarita Sosa y Manuel José! �� ¡Además, niega que sus hijos estén enemistados! �� #VLA #YaQuieroCantar pic.twitter.com/zsAQXUS2j3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 17, 2022

A través de la cuenta de Twitter del programa matutino la actriz reaccionó con un contundente comentario: "Se juntó el hambre con las ganas de comer ok, no me vuelvas a preguntar de eso, por favor". Expresó enojada la actriz tras ser cuestionada sobre Sarita Sosa.

De igual forma pidió que sacaran al reportero y le dijo: "Pero caes mal amor, no me vuelvas a preguntar eso por favor sí". Dijo Noreña, por otro lado dejó en claro que no hay un distanciamiento con sus hijos y que cada quien tiene su vida.

¿Cuántos años tiene Anel Noreña, la ex esposa de José José?

La actriz mexicana tiene 78 años de edad

La actriz Anel Noreña tiene 78 años de edad. La ex esposa del fallecido cantante ha causado todo un revuelo en las redes sociales por sus inesperados comentarios cuando le preguntan sobre sus hijos o Sarita Sosa, quien ha sido criticada por los usuarios.

