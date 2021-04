El día de hoy se llevó a cabo la lectura del testamento de José José en un juzgado de la CDMX y a su salida de dicho recinto, la actriz Anel Noreña, quien acudió acompañada de sus hijos Marysol Sosa y José Joel, declaró estar contenta de ser la heredera universal.

La noticia fue dada a conocer por José Joel, quien declaró a los medios de comunicación presentes que Anel Noreña es la única beneficiaria de todos los bienes que José José cosechó en vida: “Estamos muy contentos, se le dio lectura de manera legal y jurídica al testamento, en donde queda como heredera universal la señora Ana Elena Noreña Grass”.

Por otro lado, la cantante Marysol Sosa señaló que no hay otra persona que quede como responsable de los bienes de José José y también aseguró que no existe otro testamento de su famoso padre: “Anel es heredera universal y no hay, literal, otro testamento”.

Finalmente, Anel Noreña se mostró muy emocionada por la decisión de José José, pues considera que el fallecido cantante puso como prioridad a su familia: “Muy contenta, muy agradecida, y muy en gozo, en antojo y en confort, Aleluya. José desde el cielo puso a su familia por encima de todo y de todos los demás”.

Hijo de José José manda mensaje a Sarita Sosa

José Joel asegura que no hay otro testamento de su padre.

Al igual que su hermana, José Joel habló sobre la supuesta existencia de un testamento de “El Príncipe de la Canción” en los Estados Unidos. También aprovechó la ocasión para mandarle un fuerte mensaje a Sarita Sosa, quien está próxima a lanzar un nuevo disco.

“La historia es de todos, pues que siga buscando, que se entretenga en lo que saca su disco”, finalizó José Joel, quien junto a Marysol Sosa, celebró el nuevo triunfo de Anel Noreña.

¿Crees que Anel Noreña merecía ser la heredera universal de José José? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram