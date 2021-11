Anel Noreña enseña de más ante las cámaras durante visita a ofrenda de José José

El día de ayer se llevó a cabo una emotiva ofrenda a José José en la colonia Clavería de la Ciudad de México por motivo del Día de Muertos y a la cual asistió Anel Noreña, viuda y heredera universal del cantante. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella por poco y no se detiene a hablar con la prensa por un singular motivo.

Resulta que la madre de José Joel y Marysol Sosa tuvo un pequeño desperfecto con su saco, el cual provocó que dejara al descubierto el pronunciado escote de su brasier. Tomando la situación con humor, ella bromeó al decir que “no quería mostrar las pechugas”.

La veterana actriz sufrió un percance con su saco, mismo que dejó al descubierto sus encantos.

“Mi saco se abre y se me ven ‘las pechugas’... No los puedo atender más porque ‘se me salen las pechugas’, yo no pensé que mi brasier estaba tan escotado, perdón”, declaró la actriz de 77 años, quien hace unos meses presumió su figura en un coqueto traje de baño.

Dedica emotivas palabras a "El Príncipe de la Canción"

Tal y como te mencionamos al principio de esta nota, la hoy heredera universal asistió a una emotiva ofrenda realizada en la CDMX. Por tal motivo, dedicó unas palabras al público presente y recordó la importancia de la colonia Clavería en la vida del fallecido cantante.

“Muchas gracias por ese cariño que se demuestra con esta linda ofrenda el día de hoy y que no hay palabras para agradecerles… Este es el lugar de la infancia, parte de su juventud y luego llegó lleno de gloria como “El príncipe de la canción” ¡De clavería para el mundo!”, fue el discurso final de Anel Noreña.

¿Quién es Anel, la heredera de José José?

El fallecido cantante declaró como heredera universal a su segunda esposa.

Ana Elena Noreña Grass, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Anel Noreña, es una ex modelo, actriz y vedette mexicana. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, estuvo casada con el cantante José José de 1976 a 1991, y de su relación salieron dos hijos: José Joel y Marysol Sosa.

Fotografías: Redes Sociales